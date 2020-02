Torna Kolarov, Micki pronto per la panchina. Dzeko carica

Capitan Dzeko si è perfettamente calato nel ruolo di leader con la fascia al braccio, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

Le sue parole dopo la sconfitta di Sassuolo (“Manca qualità“) sono uno degli argomenti nelle radio e sui social, ma Dzeko guarda avanti. Ieri guidava il gruppo in allenamento, nonostante la giornata sia stato dedicata soprattutto allo scarico.

Venerdì contro il Bologna, in panchina potrebbe esserci Mkhitaryan: l’armeno spinge per il rientro in campo, alterna lavoro da solo a lavoro con i compagni.

Dopo due panchine di fila tornerà Kolarov dal primo minuto. Un altro leader, un altro di quelli che, come Dzeko, nelle prossime settimane dovrà caricarsi la Roma sulle spalle.