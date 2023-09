Torino, Vlasic recupera. Juric: “Voglio il tris di vittorie”

"È troppo presto per lanciare segnali al campionato, ma noi adesso vogliamo portare a casa la terza vittoria consecutiva". Ivan Juric mette nel mirino il tris di successi uno dietro l’altro che in Serie A è riuscito sulla panchina granata a Walter Mazzarri (tra maggio e settembre 2019), come riporta La Gazzetta dello Sport. "In questo avvio mi ha intristito solo la serata di Milano - racconta Juric -, nella quale è stata la prima volta in cui ho perso la squadra. Poi contro il Genoa ho ritrovato gli uomini, a Salerno la squadra. Stavolta mi auguro di ripetere le ultime due prestazioni a livello caratteriale e di riavere i tanti spunti individuali offensivi che decidono le partite". La parola d’ordine è concentrazione: "Spero che la squadra resti concentrata e sulla corda come nelle due precedenti partite: se si sta sul pezzo, allora si potrà fare bene in tutto il campionato: questa è una partita importantissima".