Torino-Roma, probabile staffetta tra Belotti e Sanabria

Domani la Roma chiuderà il proprio campionato con la trasferta sul campo del Torino, che a differenza della squadra dello Special, è già salvo e senza più alcun obiettivo

Dalle diverse prove della formazione anti Roma si intuisce un dubbio in fascia mancina dove Ansaldi si candida a rilevare Vojvoda, reduce da una forte contusione: l’esterno kosovaro l’ha smaltita ma Juric potrebbe preferire in partenza l’argentino, si legge su La Gazzetta dello Sport. Se Praet accettasse di spostarsi sulla sinistra ecco che Seck dovrebbe trovare spazio dall’inizio alle spalle di Belotti: il capitano molto probabilmente farà staffetta con Sanabria. In fascia destra Izzo confermato alle spalle di Aina, il ruolo di vice Bremer tocca ancora a Zima.