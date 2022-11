Torino, per Pellegri esami incoraggianti: può recuperare in extremis

"I primi accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Pietro Pellegri post trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra, hanno escluso interessamenti legamentosi. Nelle prossime ore saranno fatte nuove valutazioni in base alla sintomatologia e all’evoluzione dell’infortunio". Così il comunicato ufficiale del Torino relativo allo sfortunato centravanti che a Bologna al quinto… secondo di gioco, ha messo il piede in una buca ed è stato costretto a uscire, come riporta La Gazzetta dello Sport. Già al rientro a casa il dolore era scomparso e la caviglia non è gonfia. Il che significa che si può tentare un recupero in extremis.