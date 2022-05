Torino, occasione Juric per battere una big

Il tecnico: "Brekalo andrà via, ma avremo uno più forte. Aspetto la scelta di Belotti"

Non sarà solo un congedo per salutare un campionato brillante scrive Mario Pagliara su La Gazzetta dello Sport. C’è un presente che ha ancora molto da dire: la corsa del Toro non è ancora finita, la sfida contro la Roma potrebbe aggiungere anche l’ultima ciliegina. L’ultimo atto della stagione prima del rompete le righe è la classica ghiotta occasione per rafforzare il decimo posto e lanciare l’assalto al nono. Domani il Verona, a due lunghezze dai granata, è ospite della Lazio, domenica il Sassuolo, a pari punti, riceverà il Milan: un doppio incrocio che sul rush finale potrebbe permettere al Toro di chiudere in bellezza. Servirà vincere contro Mourinho, e significherebbe togliersi l’ultimo sfizio: vorrebbe dire aver battuto per la prima volta una grande del campionato. Il Toro ha sfiorato tante volte lo scalpo prestigioso, spesso lo ha pure meritato, sfuggito di mano per lo più in una lunga collezione di finali amari. Un grande Toro Adesso Juric si attende l’ultimo regalo dai suoi calciatori. Il clima di festa che presumibilmente avvolgerà Torino-Roma non lo ha contagiato. "Vorrei un grande Toro fino all’ultima partita - ha detto il tecnico alla vigilia -. Vorrei rivedere le qualità di sempre del mio Toro, sarebbe un grande peccato non fare una bella partita fino alla fine. Certo, abbiamo un po’ di problematiche, ma contro la Roma voglio il massimo". Dopo cinque stagioni in granata sta per arrivare il momento dei saluti per Ansaldi in scadenza di contratto: sarà un bel commiato in coda a un’intensa avventura, con i gradi del titolare sulla sinistra. In tribuna ci sarà Bremer, a riposo da dieci giorni per qualche noia a una caviglia dopo aver marchiato a fuoco la stagione nella quale è emerso come uno dei più forti difensori d’Europa. Non è escluso che alla fine possa concedersi un giro di campo per abbracciare virtualmente i tifosi. Sarà certamente l’ultima per Brekalo: ad inizio settimana è stata ufficializzata la sua volontà di andare via. È invece il momento dell’attesa per capire quale sarà il futuro di Belotti. Il Gallo guiderà con la fascia di capitano al braccio l’attacco ai giallorossi, poi si aspetterà la sua decisione se vorrà ancora far parte del progetto Toro.