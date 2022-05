Torino, Juric porta tutti a pranzo. Sanabria torna con la Roma

Offrirà il tecnico, un modo per ringraziare i suoi giocatori per l’impegno durante tutta la stagione e per aver tagliato a Verona il traguardo dei 50 punti

Redazione

La festa non è ancora finita. Questa mattina la squadra si allenerà al Filadelfia a porte chiuse, poi Juric porterà tutto il gruppo e lo staff a pranzo, come riporta La Gazzetta dello Sport. A dire il vero, si pranzerà sempre all’interno del Filadelfia con un menù soprattutto a base di carne: offrirà il tecnico, un modo per ringraziare i suoi giocatori per l’impegno durante tutta la stagione e per aver tagliato a Verona il traguardo dei 50 punti. Buone notizie anche sul piano tecnico dall’allenamento di ieri. Tonny Sanabria è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo l’infortunio muscolare delle ultime settimane: ci sarà per salutare il campionato venerdì contro la Roma (ufficiale: si gioca alle 20.45).