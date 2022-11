Torino, Cairo: “Quando la Roma fa bene e Belotti segna sono contento”

“Andrea non l’ho più sentito, ma quando è andato via gli ho fatto l’in bocca al lupo. - dice il presidente del Torino Urbano Cairo parlando di Belotti in un'intervista a La Gazzetta dello Sport- A lui sono davvero affezionato, indipendentemente dal fatto che ci abbia lasciato a scadenza. Sette anni insieme sono un periodo lungo, non si dimenticano, nei quali con noi ha fatto tanti gol. Quando la Roma fa bene e lui fa gol sono contento". Una pausa e poi al volo: “Anche se non domenica".