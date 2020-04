Toni tra solidarietà e dirette social: “Che successo con Totti, lo faremo ancora”

Luca Toni ha un locale a Modena che in questi giorni è chiuso. Così qualche sera fa, è uscito di casa e, col socio Roberto, è andato a portare delle pizze agli operatori del 118. “Abbiamo deciso di convocare il pizzaiolo per qualcosa di particolare – racconta a La Gazzetta dello Sport -. Abbiamo preparato dei metri di pizza e li abbiamo offerti e consegnati agli operatori del 118 che meritano soltanto applausi e riconoscimenti. Si stanno facendo un mazzo così, senza soste”.

In questi giorni di quarantena si gode la famiglia e si diverte in diretta su Instagram con gli ex compagni. Tra questi Francesco Totti: “La cosa è nata come una chiacchierata simpatica tra due cari amici. È andata bene e l’abbiamo riproposta. Anche la seconda diretta è stata un grande successo, è stata seguita davvero da tanta gente. E così stiamo pensando a una terza”. Due persone, Luca e Francesco, dal cuore d’oro che tra loro ricordano gli anni, neppure tanto lontani, in cui facevano impazzire i tifosi. Formidabili quegli anni. “Ma noi eravamo più forti di quelli di oggi. Allora c’erano più campioni”.