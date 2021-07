Tifosi e la rivoluzione green pass. Per lo stadio basta una sola dose

Nel decreto nessun divieto sulle trasferte, ma i club sono preoccupati. Giulini, presidente del Cagliari: "Il 50% è rischioso, serviva il 100%"

Dopo l’approvazione del decreto, che grazie all’obbligo di green pass permetterà ai tifosi di tornare a riempire gli stadi per il 50% della capienza (ma solo in zona bianca), arrivano i dettagli. Come scrive Elisabetta Esposito su La Gazzetta dello Sport, esattamente come per cinema e musei, palestre e piscine, anche per entrare allo stadio non sarà necessario aver completato il percorso vaccinale, basterà infatti una prima dose, un tampone negativo o un certificato di avvenuta guarigione. Ovviamente la durata del green pass varierà in base ai casi: per chi ha ricevuto doppia dose o vaccino monodose sarà di 9 mesi; per chi ha effettuato solo la prima dose partirà dal 15° giorno fino a quella successiva; per chi presenta tampone negativo appena 48 ore dal prelievo; per i guariti 6 mesi.