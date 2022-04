Tifo giallorosso alle stelle, parte l’assalto per Leicester

Dopo Pasqua a disposizione 1.600 posti per la semifinale d’andata in Inghilterra. Ritorno: venduti già 17.000 biglietti

L’effetto-Bodo rischia di diventare una valanga, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Di amore, passione, sentimenti giallorossi. Perché l’Olimpico di giovedì è rimasto negli occhi e nei cuori di molti e perché il primo passo è stato l’assalto alla trasferta di Leicester. In tanti, infatti, hanno già prenotato i voli, senza neanche avere i biglietti in mano. Il 28 aprile, al King Power Stadium, la tifoseria romanista avrà a disposizione circa 1.600 biglietti per l’andata della semifinale, l’equivalente del 5% delle capienza totale del King Power Stadium (32.300 posti). I biglietti saranno messi in vendita subito dopo Pasqua e andranno esauriti in un batter d’occhio, non c’è rischio in tal senso. Per rispondere alla grande richiesta, sarebbero serviti molti più ticket, almeno 5-6mila. E sarebbero sicuramente andati esauriti. Così, ci si dovrà accontentare, con la consolazione di andare a riempire l’Olimpico una settimana dopo, il 5 maggio, per la sfida di ritorno con la squadra di Rodgers. Già, perché per quella partita lì la Roma conta di fare un altro sold-out. A ieri, ad esempio, per la gara di ritorno la Roma aveva già venduto 17mila biglietti, tutti acquistati in fase di prelazione. Facile pensare che si andrà avanti ad un ritmo incessante e che i biglietti possano finire in tempo rapidissimo.