Tiago Pinto, una Roma alla portoghese: “C’è feeling coi Friedkin”

Tiago Pinto, il nuovo general manager della Roma, è sbarcato ieri nel primo pomeriggio per cominciare la sua avventura in giallorosso. E’ entrato in un mondo nuovo, totalmente diverso rispetto alla realtà esigente, ma stabilmente di vertice, rappresentata dal Benfica, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. L’importante, perciò, è entrare in stretta sinergia con la proprietà, ed è quello che il portoghese sembra già aver fatto.

Non è un caso che pochi giorni fa abbia detto: «Mi hanno cercato per quello che ho fatto qui al Benfica. Ci siamo parlati e abbiamo la stessa idea di lavoro con i proprietari del club. Andrò lì per modernizzare il settore sportivo. Quando arriverò capirò il lavoro da fare e la struttura in cui sono arrivato». E a proposito di coincidenze, più o meno quando Pinto arrivava a Roma, vi tornavano anche i Friedkin. «Sono felice per la vittoria con la Sampdoria», ha detto il vice presidente Ryan. Più che le parole, però, ha colpito tutti il suo abbigliamento, griffato New Balance, ovvero proprio l’azienda che da tempo viene avvicinata alla Roma come nuovo sponsor tecnico al posto della Nike, con cui è stato interrotto il contratto. Probabile che il matrimonio venga ufficializzato a breve, anche perché il 2021, infatti, per il club giallorosso sarà un anno in cui si andrà a caccia di proventi, perché sarà in scadenza anche il «main» e il «back sponsor». Tutti introiti utili a fare tante cose, ma principalmente il mercato, di cui Pinto si occuperà soprattutto in sinergia con Ryan Friedkin, con cui la vicinanza anagrafica (36 anni contro 31) sembra essere uno dei segreti del feeling. Adesso però occorrerà mettersi al lavoro subito, visto che il nuovo general manager è arrivato proprio il giorno dell’apertura del mercato, e di questo ha parlato ieri nel primo incontro con la proprietà. D’altronde, in questi giorni Pinto dovrà dividersi tra il lavoro e l’ambientamento nella nuova realtà, tant’è vero che non è neppure sicuro che il dirigente parta oggi con la squadra per Crotone. Possibile che il suo primo vero approccio «dal vivo» con la squadra sia domenica all’Olimpico contro l’Inter.

In attacco

Certo, il ceo Fienga ha detto che gli acquisti dovranno essere «sostenibili a medio e lungo termine». Vero che fare cessioni (Fazio, Jesus e Santon, ad esempio) sarà assai complicato perché nessuno di questi se ne vuole andare, ma Perez potrebbe invece essere ceduto in prestito per farlo crescere, dando così spazio per nuovi ingressi nel reparto offensivo. È calda da tempo, infatti, la pista che porta al ritorno di El Shaarawy (lo Shanghai vuole soldi per il prestito e la Roma invece lo vuole gratis), ma a Fonseca piace parecchio un giocatore che ha avuto allo Shakhtar Donetsk, Bernard (Everton), il cui agente italiano, Adriano Spadotto, ieri ha detto a LR24: «Ne ho parlato diverse volte con il tecnico. Penso che uno scambio con Olsen sia possibile». Il portiere svedese, infatti, è stato ufficialmente richiesto da Ancelotti e quindi una trattativa si potrebbe senz’altro portare avanti. Da Israele, poi, rimbalza l’interesse per un baby del 2001, Lial Abada (Maccabi Petah Tikva), che piace anche alla Dinamo Kiev.

In difesa

Non basta. Si sa come Fonseca chieda fin dall’estate un terzino destro di prospettiva che possa alternarsi col redivivo Karsdorp, visto che Bruno Peres è in scadenza e pare difficile gli sia rifatto il contratto. Così, per quella posizione, viene seguito Montiel (River Plate), avvicinato tempo fa anche dallo stesso Benfica di Pinto, e che comunque adesso è nell’orbita anche del Lione. Interessa anche Faraoni (Verona), che ieri ha postato una sua foto sui social indicando il Colosseo e scatenando fantasie. Pinto, però, ha fama di uomo in grado di scovare talenti. Così restano nel mirino i soliti baby come Frimpong (Celtic) e Soppy (Rennes), da tempo nel mirino. Impressioni? Vero che il bilancio ha le sue esigenze, ma ci sembra davvero difficile che Pinto chiuda il suo primo mercato senza colpi.