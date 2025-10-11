Inter, Thuram-Roma: si fa dura. Ora punta solo al Napoli

Il quotidiano alla Pinetina, fatto di esami, terapie e un costante occhio medico ha convinto l'Inter della forza della realtà, oltre che dello stato del bicipite femorale sinistro di Thuram: almeno questa volta bisognerà rinunciare al miracolo, meglio rispettare i tempi dei muscoli francesi. Insomma, molto, molto difficilmente, il figlio di Lilian visiterà la capitale con la squadra, e non perché il recupero dal guaio alla coscia stia andando peggio del previsto. Il decorso - spiega 'La Gazzetta dello Sport' - procede bene, secondo i piani, ma si è richiusa quasi del tutto la porticina per un ritorno in tempo per la sfida con la Roma di sabato prossimo. Sono stati decisivi i controlli continui degli ultimi giorni. A questo punto, il mirino si sposta 200 chilometri più a sud: è il 25 ottobre a Napoli che Marcus vuole esserci davvero. Qualora Marcus non fosse recuperato per intero, allora anche la sfida del Maradona diventerebbe a rischio. All’Inter, però, è cambiato il mondo, ora c'è vita dietro la ThuLa: proprio la presenza dei giovani terribili Pio + Bonny lascia tranquilli tutti. Lautaro scalpita già dal Sudamerica: rimetterà piede alla Pinetina giovedì, giusto qualche ora dopo l'atterraggio, ma come sempre si farà bastare due sedute per giocare.