Terzo tentativo Champions e una doppia Roma per riuscirci

Lunedì comincia il ritiro a Trigoria e Mourinho accoglierà i nuovi arrivati sicuri (Aouar, Ndicka e il rientrante Llorente, in prestito secco), aspettando con ansia rinforzi in attacco. Difesa e centrocampo, infatti, sono stati già potenziati, ma adesso c’è bisogno di nuova linfa in quello che è stato il punto debole del 2022-23. Così continua il pressing per avere Scamacca in prestito dal West Ham e lo svincolato Adama Traoré (ex Wolverhampton). Detto che al club è stato offerto anche Emegha (Sturm Graz) e che Darboe è andato in prestito al Lask, ci sono altri due desideri che il portoghese vorrebbe fossero esauditi: il terzino destro (con Kristensen in arrivo come prestito dal Leeds) e una mezzala (il sogno è Sabitzer, ma si segue anche Renato Sanches).