Terzino: Bensebaini costa, Telles l’alternativa

A Tiago Pinto hanno offerto anche il giovane Maouassa del Rennes. Pau Lopez è ufficiale al Marsiglia

Con la partenza ufficiale di Pau Lopez, la Roma si è tolto un altro piccolo peso. Anche se quello vero Tiago Pinto se lo toglierà davvero quando riuscirà a individuare il sostituto di Spinazzola sulla fascia sinistra scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Perché se in mezzo al campo l’arrivo di Xhaka dovrebbe alla fine concretizzarsi, il nome del nuovo terzino sinistro è ancora un rebus. Mourinho lo aspetta e anche con ansia, non fosse altro perché oggi con la Ternana giocherà Feratovic (considerando anche l’assenza di Calafiori). Intanto, a Trigoria si accontentano di aver chiuso la trattativa per la cessione di Pau Lopez all’Olympique Marsiglia, a cui la Roma nei giorni scorsi aveva dato anche Under. Il portiere spagnolo si trasferisce in Francia con un prestito oneroso di 720mila euro a cui poterne aggiungere altri 500mila a titolo variabile. In più c’è un obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro al verificarsi di determinate situazioni sportive. In attesa di piazzare in Francia anche Olsen (Lille) e Kluivert (Nizza), dal Rennes potrebbe arrivare l’idea nuova per il terzino sinistro. Lì infatti gioca Faitout Maouassa, 23 anni, una valutazione di una decina di milioni che può abbassarsi, considerando che il suo contratto è in scadenza nel 2022. La Roma, di fatto, sta ascoltando un po’ tutti. L’opzione che gradirebbe di più è Bensebaini del Borussia MG, ma costa oltre 20 milioni di euro. Allora Pinto ha pensato ad Alex Telles, del Manchester United. Il problema, però, è che la Roma in questo caso va a caccia di un prestito, mentre i Red Devils vorrebbero cederlo o – almeno – avere la certezza dell’obbligo di riscatto. Cosa che a Trigoria invece non vogliono. Così è stato fatto un sondaggio anche per un uruguaiano che gioca in Brasile, Matias Vina del Palmeiras, 23 anni, che ha anche il vantaggio di avere già il passaporto italiano (e che piace anche al Porto). La Roma è disposta ad investirci su, ma non i 18 milioni che chiedono in Brasile.