Tardelli: “Roma nella corsa scudetto, Fonseca è il punto di forza”

È la vigilia di Lazio-Roma, ma nella giornata di campionato in arrivo ci sarà anche il derby d’Italia Inter-Juventus. Ne ha parlato Marco Tardelli a La Gazzetta dello Sport.“Inter-Juve sfida scudetto? Dipende per chi. Un pari o un k.o. dell’Inter andrebbe tutto a vantaggio del Milan”. La corsa scudetto però secondo l’ex campione del mondo non è solo una corsa a tre: “Non è un campionato bellissimo, ma non ne ricordo uno così interessante. Possono vincerlo almeno in sei. Voglio sempre vedere l’Atalanta, divertente, spettacolare, offensiva. Le altre sono Napoli e Roma, con i punti di forza Fonseca e Gattuso. Il portoghese è riuscito a trovare un equilibrio senza Zaniolo, in teoria il più forte. Può darsi che avrebbe qualche punto in più, ma ha studiato una formula alternativa. Diamogli tempo”.