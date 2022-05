Tardelli: “Roma bravissima, Mourinho merita i complimenti. Ma il City è lontano”

L'ex centrocampista di Juve e della Nazionale campione del mondo del 1982 commenta la vittoria dei giallorossi in Conference League

Juventus, Inter, calciomercato. Anche Paulo Dybala, ma non in salsa Roma: questi gli argomenti di cui ha parlato Marco Tardelli con Fabio Licari sulla Gazzetta dello sport. Non solo, però, perché l'ex centrocampista bianconero e campione del mondo con l'Italia nel 1982 ha parlato anche della squadra di José Mourinho, fresca vincitrice di un titolo europeo come la Conference League, a differenza delle altre italiane che invece non vincono fuori dai confini del Belpaese da troppo tempo.