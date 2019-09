Massimo Tarantino non sarà più il responsabile del settore giovanile della Roma. Per ora il traghettatore sarà Manolo Zubiria, poi Petrachi, con l’ausilio di De Sanctis, deciderà a chi affidare il delicato ruolo. Nei giorni scorsi era stato mandato via anche Francesco Vallone, capo scouting negli ultimi tre anni. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.