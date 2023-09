Tanti nazionali e mille soluzioni: l’ora degli alibi deve terminare

Sulle corsie Mourinho ha a disposizione una qualità potenziale da vetrina per la Serie A

Il bicchiere mezzo pieno, in fondo, sta nel fatto che leggendo i nomi a disposizione di Mourinho, sembrerebbe di avere a che fare quasi con un campionato europeo, come riporta La Gazzetta dello Sport. Kristensen (16 partite con la Danimarca), Celik (39 con la Turchia) e Karsdorp (3 con l'Olanda); a sinistra invece Spinazzola (24 con l'Italia) e Zalewski (12 con la Polonia). Insomma, una qualità potenziale da vetrina per la Serie A.