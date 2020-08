Tampone negativo: per Zaniolo sospiro di sollievo

Ieri Nicolò Zaniolo, e con lui la fidanzata Sara e tutta la famiglia, si è sottoposto al tampone. Risultato: negativo, sospiro di sollievo (in attesa di altri controlli) per il ragazzo, la Roma e anche la Nazionale. Zaniolo – scrive Chiara Zucchelli su “La Gazzetta dello Sport” – aveva più di qualche timore perché, nonostante fosse stato attentissimo in vacanza in Costa Smeralda, gli incontri con alcuni amici e colleghi poi risultati positivi lo avevano preoccupato. Col tampone negativo (i prossimi li farà a Trigoria nei giorni che verranno), Zaniolo può godersi gli ultimi giorni di vacanza, che poi proprio solo di vacanza e riposo non saranno.

La lunga inattività, tra lockdown e il grave infortunio al crociato, lo hanno fatto riposare abbastanza, tanto che in vacanza non ha saltato un giorno di allenamento (anche blando) per non perdere il ritmo. Nelle prossime settimane, poi, il suo agente discuterà con la Roma il rinnovo di contratto e anche questo potrebbe regalare a Fonseca un giocatore ancora più sereno e convinto dei suoi mezzi. Il tutto in attesa che Dan e Ryan Friedkin arrivino in Italia e conoscano il giocatore, considerato uno dei talenti più puri del calcio italiano. La loro intenzione è quella di renderlo, oggi e in futuro, uno dei simboli della Roma.