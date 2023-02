Tammy, giù la maschera. Abraham spinge, la Roma ci conta

La decisione arriverà solo in extremis, domattina, quando a Cremona Tammy Abraham e José Mourinho decideranno cosa fare, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport Ma le possibilità che il centravanti inglese alla fine possa essere in campo da ieri sono in aumento. Anche perché nel frattempo la mascherina facciale è cambiata, ed è molto più maneggevole e fruibile. Tra l’altro, ieri Abraham si è allenato anche senza il supporto in carbonio a protezione del viso. Una fattispecie che però difficilmente verrà replicata domani pomeriggio a Cremona. Insomma, allo stadio Zini se Tammy scenderà in campo lo farà con l’aiuto della mascherina, per evitare qualsiasi rischio o controindicazione. Del resto, Abraham ci tiene da matti a giocare e ad aiutare la Roma a rincorrere quel posto-Champions. Con la sconfitta di ieri dell’Inter a Bologna, un’eventuale successo della Roma a Cremona vorrebbe dire secondo posto, un piazzamento fino alla sosta del Mondiale quasi inatteso.