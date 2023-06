Tahirovic all’Ajax, la Roma fa cassa con i suoi giovani

La scalata alla montagna delle plusvalenze è cominciata, e in modo niente affatto banale. Grazie a una mossa a sorpresa del general manager Tiago Pinto, bravo non solo a trovare parametri zero e ottenere prestiti ma anche a vendere, la Roma saluta Beniamin Tahirovic. L'impressione, come scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport è che il centrocampista sia il primo di una pattuglia di giovani che aiuteranno il club giallorosso a mettere a posto il bilancio entro il 30 giugno, in attesa che un paio di big della prima squadra salutino portando in dote un tesoretto che aiuterà a fare mercato. Una strategia chiara, che sottende una linea guida di fondo: la volontà di valorizzare i giovani migliori facendo cassa e mandandoli a crescere altrove, senza recidere completamente il legame con Trigoria, proprio come in passato è stato fatto con Lorenzo Pellegrini. Tutto questo perché una società ambiziosa come quella dei Friedkin non può assicurare un minutaggio molto elevato a dei ragazzi che devono ancora formarsi, ma che allo stesso tempo hanno vetrina. Tahirovic è stato ceduto all'Ajax per 7,5 milioni, più uno di bonus ed un ulteriore 15 per cento su una eventuale futura rivendita. Non solo Tahirovic altri due baby che non hanno accumulato troppi minuti stanno per passare al Sassuolo. Si tratta del trequartista Cristian Volpato, 19 anni, e dell'esterno di destra Filippo Missori, stessa età. Per entrambi il club giallorosso punta ad incassare oltre dieci milioni. che aiuterebbero ad avvicinarsi al traguardo dei circa 30 milioni di plusvalenze che occorrono per rispettare i dettami del "settlement agreement" sottoscritto lo scorso anno con la Uefa. Tenendo conto che altri introiti dovrebbero arrivare dalle cessioni di Ibanez (piace a Tottenham e Chelsea), Perez (vuole il Celta, ma interessa il Girona), Reynolds (intende restare al Westerlo, però è seguito dal Fulham), Villar (è sondato dal Genoa), Vina e Kluivert (per entrambi si tratta col Bournemouth), l'intenzione della Roma è di tenere i due gioielli più splendenti della corona, ovvero i ventunenni Nicola Zalewski ed Edoardo Bove. Certo, se arrivasse la classica offerta "indecente" la dirigenza la valuterebbe (semmai, comunque, da luglio in poi), ma per il momento l'indicazione è quella che vede la coppia restare anche nella prossima stagione. Il vivaio della Roma non ha ancora finito di sorprendere. Il diciottenne centrocampisti Niccolò Pisilli (che piace al Pescara) e Giacomo Faticanti, entrambi freschi vice campioni del Mondo con l'Under 20, faranno presto parlare di se nel calcio dei grandi.