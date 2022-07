Svolta per Totti. Il rientro nel Club adesso è più facile

Anche i consigli di Ilary nel 2019 avevano favorito l'addio alla Roma. Adesso il rapporto con Friedkin è ottimo e l'ex Capitano spera in un ruolo in giallorosso

Non è detto che sia così, ma negli ultimi mesi i segnali di riavvicinamento non sono mancati . Con il cambio di proprietà qualcosa si è modificato nel rapporto con i nuovi vertici. Nei suoi due anni di presidenza la famiglia Friedkin ha potuto toccare con mano l’affetto del tifo della Roma per Totti.

Inoltre l’ex capitano è diventato anche Ambassador di Digitalbits, lo sponsor della squadra. Anche questo non è da sottovalutare. Se aggiungiamo le tante partecipazioni allo Stadio e la presenza a Tirana per la Conference League, si capisce come un rientro in società non sia proprio una chimera.