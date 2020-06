Svolta calcio, quarantena “soft”: un nuovo positivo non fermerà il torneo

Gli scienziati hanno detto sì al calcio: l’eventuale positività di un giocatore o di un membro del “gruppo squadra” non fermerà automaticamente il campionato, scrive Valerio Piccioni su “La Gazzetta dello Sport”. Non si tratta dell’abolizione della quarantena, ma di una sua rivisitazione che non impedirà lo svolgimento delle partite a meno di un contagio diffuso. Oggi il parere del Comitato tecnico-scientifico del governo diventerà ufficiale e toccherà al ministero della Salute e a quello dello Sport comunicare alla Federcalcio la svolta. Ora la ripartenza del campionato corre su una strada sempre meno precaria.

Il calciatore, o il membro dello staff, andrà subito in isolamento per poter verificare e monitorare le sue condizioni. Naturalmente potrà tornare nel gruppo soltanto dopo la guarigione e quando avrà effettuato tutti i controlli preventivi previsti per chi ha contratto il virus. Il resto della squadra si recherà subito in ritiro in una “struttura concordata”, nel suo centro di allenamento. Ma tutti potranno uscire per giocare la partita se all’esame del tampone, la mattina stessa della gara, risulteranno negativi. Alla fine dell’incontro, ritorneranno poi nella “struttura concordata”