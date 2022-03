Svilar ha deciso: vice di Rui Patricio. Visite fra 10 giorni

L'estremo difensore del Benfica ha declinato il corteggiamento di squadre inglesi e portoghesi

Sciolte le riserve: Mile Svilar ha scelto la Roma, scrive La Gazzetta dello Sport. L'estremo difensore di origini serbe ha declinato il corteggiamento di squadre inglesi e portoghesi per rivestire il ruolo di vice Rui Patricio in giallorosso, fra una decina di giorni le visite mediche. Il Benfica lo perderà a zero, ma al club di Lisbona verrà comunque garantito un bonus a rendimento.