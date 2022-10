Svago e turismo: ecco i segreti del recupero sprint di Dybala

Cinque ore al giorno di fisioterapia, fattori di crescita per accelerare la guarigione del muscolo, contatti continui tra lo staff della Roma e quello dell’Argentina. Dybala lavora come un forsennato per volare al Mondiale, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Ormai è noto come la psicologia giochi un ruolo fondamentale anche nelle questioni prettamente fisiche.