Superlega, club di Serie A furiosi con Agnelli: ora valutano la causa

Il numero uno della Juventus è considerato il colpevole principale della tentata scissione

L’ordine del giorno indica nei diritti televisivi il tema centrale della discussione dell’assemblea di Lega di oggi: l’attualità però è travolgente e indirizzerà l’incontro (scontro) su Superlega e gli altri conflitti interni alla Serie A. Per la prima volta in video collegamento le società si ritroveranno dopo l’annuncio della creazione (e immediata abolizione) di un torneo europeo alternativo e riservato esclusivamente all’elitè: è molto probabile che i club chiedano conto ai tre ex scissionisti, con la battaglia destinata ad accendersi soprattutto sul (doppio) ruolo di Andrea Agnelli, si legge su La Gazzetta dello Sport. Il numero uno bianconero è stato co-ideatore, con Florentino Perez, della Superlega; e allo stesso tempo resta uno dei membri della commissione interna (con lui De Laurentiis, Fienga, Fenucci e Campoccia) impegnata a negoziare con i fondi interessati a una quota di minoranza della Lega. Peccato che le due posizioni siano in netto contrasto tra loro.