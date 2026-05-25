"Meno Malen..". La battuta, piena gioia, liberatoria, è di Gian Piero Gasperini. Colui che Donyell Malen lo ha voluto a tutti i costi. E lui, scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport, l'olandese che ha cambiato il volto della stagione, si è ripreso la scena a modo suo, esultando a fine gara con i tifosi, con i compagni e con l'allenatore che lo ha riportato a livelli da Champions. Perché ora la Champions dell'olandese è realtà. E il centravanti l'ha inseguito e poi afferrata con i suoi 14 gol in campionato. Donyell, l'uomo della svolta, luomo che ha riannodato il filo con i gol dall'ultima volta in cui la Roma ha esultato per una rete nel proscenio più importante dell'Europa che conta, ovvero da quell'acuto di Daniele De Rossi del 12 marzo del 2019. il miglior acquisto del mercato invernale nella storia della Serie A (superato Balotelli) e diventando il terzo olandese col miglior impatto alla prima stagione in Italia dopo Van Basten e Gullit. l'attaccante si gode il momento, certo di essere già entrato di forza nella storia dei grandi goleador giallorossi, portando in dote la Champions con 73 punti e un terzo posto incredibile.