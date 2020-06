Super Edin aggancia Piedone Manfredini: “Ora aspetto i tifosi”

Paulo Fonseca prima ha visto le streghe (con l’Atalanta anche a più 8 in chiave Champions), poi ha tirato un sospiro di sollievo: “Siamo stati bravi a ribaltarla, i giocatori hanno sempre avuto il giusto atteggiamento e alla fine abbiamo meritato la vittoria“.

Bravi tutti, per Fonseca, ma soprattutto Dzeko. Il capitano, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport, è al quinto posto della classifica all time dei marcatori della Roma con Manfredini con 104 reti e col diciassettesimo centro stagionale si è caricato ancora una volta la squadra sulle spalle: “Era importante vincere, sono molto felice per questa doppietta“.

Dzeko sa che in questo momento, con la condizione non ancora ottimale, ci possono stare errori come quello di Diawara: “Vero, ma l’importante era non abbassare la testa e noi lo abbiamo fatto“. Lui, soprattutto, trascinando la Roma.

“Il quarto posto? Dobbiamo crederci, guardare avanti e pensare a noi. E c’è anche l’Europa League” dice Fonseca.

Con un Dzeko così la fiducia è d’obbligo. Lo sa l’allenatore, lo sanno i tifosi. Qualcuno paragona la doppietta di ieri a quella di Batistuta a Parma nel 2001. Edin sorride: “Gol alla Dzeko o alla Bati? Alla Dzeko, sempre“. E alla Roma ve bene così.