Super Dzeko promuove la Roma “Questa squadra mi convince”

Per la Roma adesso il Natale può davvero iniziare. Con una zona Champions virtualmente blindata e un primo posto juventino tutto sommato non a distanza siderale, l’anno giallorosso si chiude con un sorriso che solo un successo sulla Fiorentina sa provocare.

Col sigillo impresso da Kolarov, la squadra di Fonseca è giunta a 14 centri su 31 reti segnate in campionato. Il terzino serbo è al terzo gol su punizione.Solo Messi – con 4 realizzazioni – ha fatto meglio nei cinque campionati migliori d’Europa. Nessuna sorpresa, visto che 12 delle sue 15 reti segnate in giallorosso sono arrivate su palla ferma (punizione o rigore). L’anno solare del serbo è stato folgorante, con 9 golsegnati.

A benedire la Roma è anche Dzeko: “Questa squadra mi sta convincendo. Mi piacciono i giocatori che sono arrivati e che erano pronti subito per giocare, per aiutare la squadra con i giovani che erano qui da un anno. Una squadra come la Roma deve competere sempre per essere in alto.Il quarto posto ci soddisfa. Fonseca ha un posto importante tra gli allenatori che ho avuto in carriera, è forttissimo, serio e parla sempre faccia a faccia. Non ci fa mai rilassare, nemmeno quando si vince. La classifica è bella ma possiamo migliorare, partita dopo partita. Ora sono a 97 gol, mi piacerebbe arrivare al 100′ con la Roma contro la Juventus”