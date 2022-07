Stretta Solbakken: c’è già l’intesa con l’attaccante, ma il Bodo frena

La Roma insiste, il club norvegese. lo vuole tenere per i preliminari di Champions e chiede 5 milioni

L’accordo con la Roma lui lo ha, il Bodo no. Per questo l’arrivo di Ola Solbakken a Ciampino, domenica, si è svolto in grandissimo segreto, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

Il giocatore, dal primo luglio, è libero di firmare con un altro club, perché il suo contratto scade il prossimo 31 dicembre, ma naturalmente non è libero di andarci subito, nel club di suo gradimento. Ecco perché gli inserimenti di Napoli (mette sul piatto la Champions), Galatasaray (mette sul piatto tanti soldi) e Heintracht Francoforte (si è fatto vivo nelle ultime ore) non possono essere sottovalutati. Ma la Roma era ed è in pole position perché è la prima società che ha cercato il giocatore, perché a lui l’idea di giocare in Serie A, e con Mourinho, piace tantissimo e perché l’accordo economico con Tiago Pinto, per i prossimi cinque anni, c’è.

Il Bodo chiede almeno 5 milioni, la Roma non vuole arrivare neppure alla metà, proprio perché il giocatore è in scadenza di contratto.

Ventiquattro anni da compiere a settembre, sembra che domenica, nel giorno di riposo, partendo dalla Norvegia alle 5.30 del mattino e tornando intorno alle 20, Solbakken abbia incontrato sia i giallorossi sia il Napoli, ma nessuno conferma ufficialmente trattative, meeting e offerte.

Solbakken, dal canto suo, resta in silenzio ed è momentaneamente scomparso anche dai social. Probabilmente non pensava che il blitz romano venisse scoperto e questo, alla vigilia di due partite che in Norvegia sono considerate molto importanti, non lo sta aiutando. In ogni caso la possibilità di lavorare con Mourinho, e giocare in uno stadio che lo ha stregato (c’è un video che lo immortala mentre guarda estasiato la Curva Sud da avversario), continua ad avere ancora la sua importanza.