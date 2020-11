Stretta anti-Covid a Trigoria: e le spese si moltiplicano

Tutti negativi i tamponi fatti ieri a Trigoria e questa, per la Roma, è una buona notizia, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

Dopo le positività, in pochi giorni, di Dzeko, Santon, Fazio, Pellegrini, Kumbulla e del portiere della Primavera Boer, la società giallorossa temeva, e per certi versi teme ancora, nuovi casi. Per adesso, però, tutto sta filando liscio, anche grazie a qualche piccola grande accortezza presa dal club negli ultimi giorni.

Oltre ai tamponi rapidi e molecolari fatti praticamente ogni giorno (oltre 8 mila, per un totale che ha già abbondantemente superato i 500 mila euro di spesa) a giocatori, staff e personale di Trigoria, i calciatori hanno avuto pochissimi contatti.

Oggi la Roma riposerà, Fonseca deve ancora comunicare il programma del fine settimana, ma tra sabato e domenica potrebbe esserci un nuovo giro di tamponi. Intanto, la buona notizia è che Calafiori e Diawara sono ormai completamente recuperati e stanno facendo lo stesso lavoro dei compagni. Con il Parma, almeno per la panchina, ci saranno.