Stankovic-Mourinho: nessuno sconto

Non vorremmo essere nei panni di Dejan Stankovic , che ha esplicitamente inserito fra i propri punti di riferimento José Mourinho , che in carriera fino a questo momento ha vinto 26 trofei e che oggi cerca il successo e il sorpasso su Lazio e Udinese, scrive massimo Cecchini su.

Il tecnico della Sampdoria, che insieme al portoghese ha scalato il tetto d’Europa con l’Inter, si presenta alla sfida di stasera in punta di piedi, sapendo di doversi confrontare con un allenatore da cui sta provando a copiare idee. Non a caso lo ha chiamato «il mio maestro», aggiungendo compunto: "Ho sentito José con una videochiamata poco prima che arrivassi a Genova. Porto grande rispetto per l’allenatore e per la persona. Non posso aggiungere altro parlando di un tecnico che ha mille panchine alle spalle mentre il sottoscritto che contro la Roma farà la sua prima panchina a Marassi. Abbiamo fatto un percorso bellissimo insieme".