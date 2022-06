Stankovic: “Matic è un guerriero, con Mou dà il meglio. Roma di lottatori”

L’ex compagno di nazionale: "Mou lo sceglie per la terza volta perché è un vero leader. Ti puoi fidare in campo e nello spogliatoio"

"Mourinho vuole di nuovo con se Matic perché per lui ha due doti fondamentali: affidabilità e lealtà. Significa che sa di potersi fidare di lui sia in campo che nello spogliatoio, che è una persona seria, con dei grandi valori e una bella famiglia che lo segue. E poi José sa bene che è un guerriero. Uno di quelli che piace a lui" dice Dejan Stankovic intervistato da Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport .

Molto forte. Bravo nel primo passaggio per cominciare la manovra, rapido nell’intervenire sulle seconde palle, abile di testa. Poi, grazie al suo fisico, ottimo per proteggere la difesa. Lo ammetto, sono molto curioso di vedere come si adatterà nel calcio italiano, ma non ho dubbi che farà bene».