Stamattina test decisivo per la Joya e Tammy

Mai come questa volta i dubbi di Mourinho sono giustificati. Stamattina, infatti, Dybala e Abraham sosterranno il provino decisivo, anche se la convocazione di entrambi non è in dubbio, come riporta La Gazzetta dello Sport. Ieri l'inglese ha lavorato in gruppo ma la pressione della maschera protettiva non lo tranquillizza. Dybala sta meglio ma non al massimo, possibile che Mou lo tenga in panchina. Pellegrini non è al megllo, il dubbio si riverbera sulle fasce. Se Zalewski giocherà a sinistra, a destra il ballottaggio è fra Celik e Karsdorp.