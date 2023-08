Stallo per Zapata, Mourinho resta ancora in attesa del centravanti

Ancora tutto fermo, nessun passo avanti, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. La Roma e Duvan Zapata restano ancora lontani. E senza Zapata, Mourinho anche a Verona dovrà affidarsi al solo Andrea Belotti, che comunque con la Salernitana ha dato evidenti segnali di risveglio (due gol e un terzo annullato per mezzo piede in fuorigioco). Roma e Atalanta hanno trovato l’accordo sulla cessione a titolo definitivo del giocatore, con i giallorossi che hanno dovuto per forza di cose cedere alla volontà dell’Atalanta. Non c’è però intesa sulle cifre finali. Nel senso che l’Atalanta vuole dieci milioni di euro totali (tra prestito e obbligo di riscatto), la Roma vorrebbe spendere di meno (intorno ai 7) ma se proprio deve arrivare a dieci lo vuole fare spezzando in due il totale: cinque milioni per la parte fissa e altrettanti per i bonus, legati proprio alle presenze del giocatore (e quindi al suo livello di affidabilità fisica). Aspetto che all’Atalanta non piace poi molto, visto che a Bergamo vorrebbero avere la certezza dell’intera cifra. O giù di lì. L’impressione è che da qui a qualche giorno sarà difficile arrivare alla fumata bianca, con Zapata che sabato prossimo rischia di essere ancora in campo con l’Atalanta, a Frosinone, piuttosto che far parte della comitiva giallorossa che si recherà a Verona.