Staffetta in attacco: weekend a Mayoral, coppa a Dzeko

Il lungo sprint sta per cominciare e il paradosso, naturalmente, è dietro l’angolo: più partite si giocheranno, più la stagione della Roma sarà brillante. Per questo, riguardo gli attaccanti, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport, Fonseca sarà chiamato ad una gestione molto attenta, visto tra l’altro che il reparto nelle ultime 8 partite di campionato ha segnato solo un gol con le punte. Così la palla arriva tra i piedi di Edin Dzeko e Borja Mayoral, che si divideranno i prossimi match di campionato e Coppa.

Impressioni? Al momento l’Ajax è quella che attira di più l’attenzione, e così la staffetta dovrebbe articolarsi in questa maniera, sempre che eventuali problemi fisici non cambino le carte in tavola. Perciò lo spagnolo dovrebbe giocare con Sassuolo (3 aprile), Bologna (11) e Torino (18), mentre al bosniaco dovrebbe toccare l’andata con l’Ajax (8 aprile), il ritorno all’Olimpico (15) e il match infrasettimanale con l’Atalanta (22). Insomma, i weekend toccano a Mayoral e in mezzo alla settimana invece a Dzeko.