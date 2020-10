Stadio, si punta sull’area di Tor di Valle. L’architetto Meis dai Friedkin

A maggio l’aveva detto: “Il mio progetto sarà prezioso anche per i nuovi investitori“. Ed evidentemente la famiglia Friedkin deve avere concordato, visto che Dan Meis – l’architetto che ha progettato il nuovo stadio della Roma, come riporta Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport, è sbarcato nella Capitale due giorni fa ed ha in programma proprio un incontro con i nuovi proprietari del club giallorosso.

Dan e Ryan Friedkin hanno in animo di continuare a puntare su Tor di Valle come area deputata alla costruzione del nuovo impianto. Quello che si avvicina, perciò, sarebbe il primo meeting tra Meis e i Friedkin. Tra l’altro, a fine mese è atteso in Italia anche Radovan Vitek, proprietario dell’area dove dovrebbe sorgere l’impianto.