Per lo stadio della Roma sono giorni caldi, con il club pronto a presentare il progetto, seppur non definitivo. Impianto che è stato portato a 61/62 mila posti e che avrà la Curva più grande del mondo. Qualcuno ieri sussurrava che la Roma avrebbe anche potuto anticipare il tutto a oggi, evitando quindi la sovrapposizione con Pasquetta. Come riporta la Gazzetta dello Sport, quindi, il progetto (privo però ancora degli studi archeologici) potrebbe essere in Comune già in queste ore per essere valutato.