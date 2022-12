Stadio Pietralata: la Roma ha inviato i cambi al Comune

Come previsto, continua spedito il lavoro della Roma sul nuovo stadio che sorgerà a Pietralata, come riporta La Gazzetta dello Sport. Venerdì scorso, infatti, il club ha presentato al Comune parte delle modifiche richieste, in attesa che arrivino quelle più importanti relative alla viabilità e alla mobilità. Fra le integrazioni richieste, la Roma dovrebbe aver presentato un ricalcolo dei costi totali inserendo oltre che gli espropri anche le bonifiche dei suoli e la spefica perimetrale dell’area prescelta.