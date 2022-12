Stadio, la Roma accelera su Pietralata: il Comune pronto a dare il via libera

Non solo calcio. Una spesa enorme, che contribuirà davvero a cambiare il volto dell’intero quadrante. Perché il lavoro in sinergia fra club e amministrazione sta andando avanti spedito, visto che l’assessore ha già fatto capire che le integrazioni chieste ai proponenti stanno indirizzano l’opera sul binario giusto, tant’è vero che adesso si può passare all’aspetto più delicato: la mobilità. "Nel nuovo anno ridisegneremo il quadrante di Pietralata grazie anche al grande investimento privato dello stadio della Roma. Circa 600 milioni per un impianto sportivo che potrà costituire non solo un polo calcistico ma anche luogo di aggregazione e incontro quotidiano", ha detto Veloccia. Poi ha fatto il punto sull’iter burocratico: "L’analisi dello studio di fattibilità è a buon punto, sono arrivate le integrazioni richieste e ora ci stiamo concentrando sugli aspetti trasportistici. Un progetto difficile e ambizioso, che recupera un’area abbandonata dentro la città, non aumenta le previsioni edificatorie e dà una nuova vocazione al quadrante". Insomma, una vera benedizione.