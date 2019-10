Stadio, inchiesta su Tor di Valle: archiviazione per Frongia

Daniele Frongia fuori dal tunnel e, in fondo, buone notizie per il nuovo stadio della Roma, come riporta La Gazzetta dello Sport. Per l’assessore allo Sport, infatti, è arrivata l’archiviazione dei procedimenti penali a proposito della bonifica dell’area di Tor di Quinto e della vicenda “stadio della Roma”.

A renderlo noto è stato lo stesso Frongia su Facebook: “Ringrazio i miei avvocati Mancori e Fasulo. Ringrazio inoltre le migliaia di persone (solo nell’ultima settimana del marzo scorso mi sono arrivati quasi 2000 messaggi”.