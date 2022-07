Stadio, fu il sogno di Viola e Sensi

Mentre il ceo Berardi esprimeva la propria soddisfazione per il fatto che la Roma vedrà nascere il nuovo stadio a Pietralata, poco distante si aggiravano felici anche Riccardo Viola e Rosella Sensi, figli dei due presidenti – Dino e Franco – che per primi accarezzarono l’idea di un impianto di proprietà senza riuscirvi, così come del resto ha fatto il presidente Pallotta per quasi un decennio.