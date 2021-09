Stadio, Fienga: “Dopo le elezioni al lavoro per fare in fretta”

Il Ceo della Roma: "Dal nuovo sindaco, la società si augura di avere dei tempi di approvazione all’altezza di un progetto così ambizioso e importante"

Non solo calcio. A una manciata di giorni dalle elezioni comunali, il ceo della Roma, Guido Fienga, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport,riaccende i fari della politica cittadina sul nuovo stadio. "Se cominciamo a lavorare con la nuova giunta subito dopo le elezioni, il progetto si può approvare entro un anno. Seguiamo con interesse la campagna elettorale, desiderosi di conoscere le idee dei candidati. Dal nuovo sindaco, la società si augura di avere dei tempi di approvazione all’altezza di un progetto così ambizioso e importante, perché un iter troppo lungo rischia di far perdere significato a tutto". Il messaggio chiaro: nessun progetto da limare, ma lavoro comune da approvare in fretta.