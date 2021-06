Stadio di proprietà: tentazione Olimpico

La presidenza giallorossa sarebbe intenzionata ad acquisire l'attuale stadio per le partite in casa per poi sottoporlo a una minuziosa ristrutturazione

L'insoddisfazione dei Friedkin si palesa anche sul fronte nuovo stadio. Accantonare l'ingombrante eredità di Tor di Valle è già di per sé faticoso, ma l'individuazione e il finanziamento di un impianto in una nuova area non sembra semplice, come scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Così incomincia a prendere quota l'idea di una "acquisizione" dell'Olimpico. Sarebbe una situazione meno dispendiosa e che avrebbe parzialmente quei requisiti che richiederebbe la nuova Roma. Tutto questo non significa affatto un abbassamento dell'asticella. Per la prossima stagione infatti resta fondamentale l'ingresso in Champions League e, con quest'obiettivo, gli investimenti non saranno lesinati. Poi toccherà a Mourinho fare la differenza.