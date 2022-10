Stadio della Roma: c’è voglia di sprint, ma c’è il nodo proprietà

Una Commissione congiunta – Sport e Urbanistica – piena di buona volontà , ma che nasconde le difficoltà che il nuovo stadio della Roma dovrà affrontare per arrivare al traguardo, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.

Alle conclusioni, il presidente della Commissione Sport, Ferdinando Bonessio , fa sapere: "Per il progetto dello stadio di Pietralata la stessa società calcistica sin da ora si è detta aperta a valutare possibili migliorie".

Ma il consigliere Rocca ha segnalato come vi siano almeno trenta particelle catastali interessate dal progetto, e di queste, da un’analisi sul catasto, solo 11 sarebbero nella piena disponibilità del Comune, cioè le altre 19 risultano di soggetti terzi: 6 di persone fisiche, una di società rintracciabile, 9 di società non rintracciabili per mancanza del codice fiscale, 2 miste e una di altro ente pubblico. Insomma, ci sarà da lavorare.