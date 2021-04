Stadio, da San Siro congelato allo stop di Friedkin: così la Serie A sta faticando a rinnovarsi

Mentre Kyle Krause scatta per il nuovo Tardini, il resto della Serie A arranca. Gli stadi italiani hanno una media di 56 anni di vita, ma lo scenario non sembra destinato a cambiare così in fretta. L’idea del nuovo San Siro in comune tra Inter e Milan è stata presentata nel luglio 2019: oggi il progetto si è arenato in Comune. A Roma l’arrivo di Friedkin ha azzerato il lavoro di Pallotta: lo stadio dei giallorossi non si farà a Tor di Valle, il progetto è stato accantonato dopo circa 9 anni. Il Covid ma anche i problemi legati ai terreni dove doveva nascere il nuovo impianto hanno spostato l’obiettivo: la proprietà Usa, si legge su La Gazzetta dello Sport, vuole uno stadio da 45mila posti, ecosostenibile, in una zona che abbia già un minimo di infrastrutture, su terreni pubblici, scrive La Gazzetta dello Sport. Niente è perduto, anzi: Friedkin è al lavoro, il traguardo è il 2026.