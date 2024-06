Stadio, avanti tutta: la Roma ora sorride. Si torna a scavare e il Tar dà una mano

Dopo un momento di empasse si è tornati a scavare. Sul terreno. di Pietralata destinato al nuovo stadio della Roma da qualche settimana si sono rivisti i tecnici chiamati a fare i rilievi geologici, ambientali e archeologici necessari per poter poi presentare il progetto definitivo per l'impianto, scrive Elisabetta Esposito su . Fino a metà maggio i lavori erano stati rallentati da un'ordinanza che in determinati periodi dell'anno impedisce di fare scavi in aree verdi per tutelare la nidificazione. Ma recentemente è arrivato l'ok del Dipartimento Ambiente per riprendere le verifiche almeno in una parte dell'area. Ma non è l'unica buona notizia. Giusto due giorni fa il Tar del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso amministrativo con il quale alcuni proprictari di unità immobiliari nella zona interessata contestavano l'iter attivato dalla Roma per la realizzazione dello stadio. Una notizia che ha fatto felice anche il sindaco Roberto Gualtieri, visto che Roma Capitale si era costituita in giudizio: