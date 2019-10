Stadio, apertura Frongia: “Il mio augurio è che ora si parta”

Le sensazioni dei giorni scorsi sembrano sempre più forti: col cambio della maggioranza di governo in Parlamento, la questione relativa al nuovo stadio della Roma, in zona Tor di Valle, sembra prendere quota. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la conferma arriva direttamente da Daniele Frongia, assessore con delega allo Sport, che spiega a Radio Radio: “So che sono previsti ulteriori incontri per l’impianto. Si sta avvicinando un punto importante del processo. Io mi auguro da cittadino e da amministratore che si possa finalmente partire”.

Tra oggi e domani il Comune dovrebbe recapitare ai proponenti la bozza della Convenzione Urbanistica su cui il club gallorosso avrà la possibilità di apporre qualche correzione. Sembra che l’amministrazione voglia assumersi la responsabilità di dare il via libera, sciogliendo il nodo della contestualità dell’apertura dello stadio con la fine delle opere pubbliche in modo favorevole alla Roma. Dividendo i lavori che saranno a carico di Regione e Stato (tratta ferroviaria Ostia-Lido e Ponte dei Congressi) dal resto delle opere, e nello stesso tempo cercando di ovviare ai possibili problemi di traffico, con un rafforzamento delle linee di autobus a spese dei proponenti. In casa giallorossa cresce l’ottimismo.