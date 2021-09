Stadi: obiettivo riapertura totale

In ottica riapertura, il sottosegretario alla salute Andrea Costa traccia le linee guida per gli ingressi allo stadio.

Riapertura è la parola chiave utilizzata da Andrea Costa in queste ore. Come scritto da Valerio Piccioni su La Gazzetta dello Sport, il sottosegretario alla salute Costa è positivo in ottica di capienza degli stadi, tanto da ipotizzare una tappa intermedia al 75 per cento prima di rientrare completamente al 100. Roberto Speranza ha spiegato in conferenza stampa come la riunione del Cts di questa settimana sia cruciale per dare seguito a quelle che adesso sono solo ipotesi. Qualora la curva epidemiologica non dovesse risultare minacciosa, non sarebbe così lontana la possibilità di sperare in una apertura al 75 per cento per le semifinali di Nations League di inizio ottobre.