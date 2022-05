Squadra insieme a cena, e per José mini-turnover

Quella contro il Torino sarà la 54a partita stagionale e alcuni dei pilastri sono stanchi

Per la Roma restare o meno in Europa potrebbe fare tutta la differenza del mondo, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.A partire, naturalmente, dal mercato. Ieri, nella cena di pesce organizzata da Pellegrini solo per la squadra (mancava Abraham, alla fine c’è stato del parapiglia con dei giornalisti) in un ristorante in centro, a Piazza dei Ricci, l’idea era chiara a tutti. La classifica e la storia, infatti, obbligano a giocare due finali: una virtuale (venerdì contro il Torino) e una effettiva (quella di Conference League contro il Feyenoord, il 25 maggio). Se vincesse l’ultima, oltre a riportare un trofeo in giallorosso dopo 14 anni, lo Special One si assicurerebbe l’ingresso nella prossima Europa League. In caso contrario, se Fiorentina e Atalanta conquistassero i tre punti sabato, neppure un pari con i granata potrebbe essere sufficiente a evitare quell’8° posto che significherebbe salutare le Coppe. Invece, se la Roma arrivasse 8a e vincesse a Tirana le italiane in Europa sarebbero 8.